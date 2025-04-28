Gaziantep'te Düğün Konvoyuna Ceza
Gaziantep Emniyeti, düğün konvoyu oluşturarak korna çalan 5 tır sürücüsüne toplamda 15 bin 800 TL ceza uyguladı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Gaziantep'te düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren 5 tır sürücüsüne 15 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucunda, düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren 5 tır sürücüsüne 15 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.
Kentte benzer denetimlerin devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa