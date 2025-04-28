İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Gaziantep'te Düğün Konvoyuna Ceza

Gaziantep'te Düğün Konvoyuna Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Emniyeti, düğün konvoyu oluşturarak korna çalan 5 tır sürücüsüne toplamda 15 bin 800 TL ceza uyguladı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Gaziantep'te düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren 5 tır sürücüsüne 15 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucunda, düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren 5 tır sürücüsüne 15 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.