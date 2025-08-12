Gaziantep'te Düğün Hazırlığı Yapan Nişanlı Çiftin Kaza Sonrası Üzücü Sonu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki nişanlı çiftten Meryem Ceren Keskin, 40 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ölümün ayırdığı nişanlı çiftin 23 Ağustos'taki düğünleri için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

Kaza, 30 Haziran 2025 günü İslahiye ilçesi Fatih Caddesi otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlilik hazırlığı yapan nişanlı çiftin bulunduğu Hamza Kaptan idaresindeki 06 BKT 181 plakalı Honda marka otomobil ile Ramazan M. kontrolündeki 47 ADG 144 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, tır şoförü herhangi bir yara almazken otomobil sürücüsü Hamza Kaptan (26) ve yanında bulunan nişanlısı Meryem Ceren Keskin (26) ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Düğün hazırlığı yapan nişanlı çifti ölüm ayırdı

Durumu ağır olduğu için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 40 gündür tedavisi devam eden Meryem Ceren Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Keskin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Kazada yaralanan nişanlısı Hamza Kaptan'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Ölümün ayırdığı nişanlı çiftin 23 Ağustos'taki düğünleri için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP