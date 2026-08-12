Gaziantep'te Tarihi Eser Operasyonu: 5 İbranice Yazılı Kitap Ele Geçirildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde jandarma operasyonu sonucu deri üzerine İbranice yazılı 5 adet tarihi eser kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, A.D., B.D., M.D.D. ve A.Ö. isimli şahısların ellerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen kitapları piyasaya sürmek üzere müşteri arayışında oldukları tespit edildi. Şüpheli 4 şahıs, Araban ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada deri üzerine İbranice yazılı 5 adet tarihi eser kitap ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı