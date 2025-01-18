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Gaziantep'te Depremzede Öğrencilere Trafik Eğitimi

Gaziantep'te Depremzede Öğrencilere Trafik Eğitimi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesindeki 113 depremzede öğrenciye trafik kuralları konusunda eğitim vererek, güvenli trafik davranışlarını öğretmiştir.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 113 depremzede öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Nurdağı ilçesinde bulunan ilk ve orta okullarındaki toplam 113 depremzede öğrenciye trafik eğitimi verdi. Eğitim çerçevesinde öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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