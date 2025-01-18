Gaziantep'te Depremzede Öğrencilere Trafik Eğitimi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 113 depremzede öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Nurdağı ilçesinde bulunan ilk ve orta okullarındaki toplam 113 depremzede öğrenciye trafik eğitimi verdi. Eğitim çerçevesinde öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP