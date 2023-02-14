Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te deprem sonrası oluşan dev obruk, çevresinde ne varsa yuttu

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te deprem sonrası oluşan dev obruk, çevresinde ne varsa yuttu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından Gaziantep'te bir parkta 30 metre genişliğinde 8 metre derinliğinde dev obruk oluştu. Bölgedeki bir vatandaş, "Direk, ağaç ne varsa olduğu gibi aşağıya çöktüğünü gördük" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık 2 büyük depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydın Baba parkında depremlerin etkisiyle dev bir obruk oluştu. Sallantının şiddetiyle park olduğu gibi çökerken çevredeki evler ise hasar görmedi.

"DİREK, AĞAÇ NE VARSA AŞAĞIYA ÇÖKTÜ"

Çevrede yaşayan vatandaşlar, "Depremden dolayı aşağıya indiğimizde büyük bir gürültü duyduk. Direk, ağaç ne varsa olduğu gibi aşağıya çöktüğünü gördük. Burası parktı, bu park yolun sonuydu, burada yol bitiyordu" dedi.

ÇEVRESİ BARİYERLE KAPATILDI

Öte yandan oluşan dev çukurdan dolayı herhangi bir kaza yaşanmaması için Şahinbey Belediyesi ekipleri obruğun çevresini bariyerle kapattı.

Gaziantep'te deprem sonrası oluşan dev obruk, çevresinde ne varsa yuttu

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Gaziantep Şahinbey Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title