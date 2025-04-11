Gaziantep'te Define Kazısı Yapan 4 Şahıs Yakalandı
Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, define bulmak için izinsiz kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin dedektör ve kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandıkları bildirildi.
Gaziantep'te define bulmak için kaçak kazı yapan 4 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle Araban ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sırasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.Y., M.G., M.Ş. ve G.Ö. isimli şüpheliler suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa