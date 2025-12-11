Gaziantep'te yürekleri ağza getiren an: Balkonda asılı kalan çocuğu kurtardı

Gaziantep'te bir evin balkonundaki demir parmaklıklarda asılı kalan çocuğu, direğe tırmanarak balkona çıkan bir vatandaş kurtardı. Yürekleri ağza getiren o anlar ve yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Şahinbey ilçesi Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşlarındaki bir çocuk, bilinmeyen bir nedenle evlerinin balkonundaki demir parmaklıklara kafasından asılı kaldı. Büyük acı çeken ve düşme riski bulunan çocuğu vatandaşlar fark etti. O sırada hemen harekete geçen bir vatandaş, elektrik direğinden balkona tırmanarak kafası demir parmaklıklarda asılı kalan küçük çocuğu hemen tutarak önce düşmesini engelledi sonra da kurtardı. Yürekleri ağza getiren o anlar ve yaşanan panik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Küçük çocuğun kurtarılmasıyla çevredekiler rahat bir nefes aldı. - GAZİANTEP