Gaziantep'te yürekleri ağza getiren an: Balkonda asılı kalan çocuğu kurtardı
Gaziantep'te 3 yaşındaki bir çocuk, balkonun demir parmaklıklarında asılı kaldı. Hızla harekete geçen bir vatandaş, elektrik direğinden tırmanarak çocuğu kurtardı. O anlar cep telefonuna yansıdı.
Olay, Şahinbey ilçesi Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşlarındaki bir çocuk, bilinmeyen bir nedenle evlerinin balkonundaki demir parmaklıklara kafasından asılı kaldı. Büyük acı çeken ve düşme riski bulunan çocuğu vatandaşlar fark etti. O sırada hemen harekete geçen bir vatandaş, elektrik direğinden balkona tırmanarak kafası demir parmaklıklarda asılı kalan küçük çocuğu hemen tutarak önce düşmesini engelledi sonra da kurtardı. Yürekleri ağza getiren o anlar ve yaşanan panik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Küçük çocuğun kurtarılmasıyla çevredekiler rahat bir nefes aldı. - GAZİANTEP