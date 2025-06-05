Gaziantep'te Çember Operasyonlarıyla 154 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Çember Operasyonlarıyla 154 Şahıs Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından Mayıs ayında düzenlenen çember operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 154 şahıs yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince Mayıs ayında yapılan çember operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 154 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Mayıs ayı içerisinde il genelinde çok sayıda çember operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri desteğiyle yapılan operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 154 şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların hepsi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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