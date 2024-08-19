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Gaziantep'te trafik kazasında 7 kişi hafif şekilde yaralandı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi İpekyolu adliye kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri yan yattı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavisi devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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