Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüpheli kendini böyle savundu: Eşimden ayrıldığım için sesimi duyurmak istedim - Haberler

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Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüpheli kendini böyle savundu: Eşimden ayrıldığım için sesimi duyurmak istedim

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde kablolar ile kendisine canlı bomba görüntüsü verip tekbir getiren ve vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit, tedavisinin ardından tutuklandı. Terör bağlantısı bulunmayan Koçyiğit, "Amacım korku ya da panik yaratmak değildi. Ailevi sorunlarım vardı. Eşimden boşandığım için yetkililere sesimi duyurmaya çalışıyordum" dedi.

Geçen Perşembe günü Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne gelen Ümit Koçyiğit, elindeki siyah bir poşeti yere bırakıp tekbir getirmeye başladı. Başında bere, üzerinde kaban bulunan ve kıyafetinden sarkan kablolar ile kendisine canlı bomba görüntüsü veren şüpheli, polislerin uyarısına rağmen içeri girmeye çalışınca ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemede Koçyiğit'in üzerinde ve yanındaki poşette patlayıcıya rastlanmadı.

Polislerin ateş açmasıyla yaralanan ve hastanede tedaviye alınan şüphelinin kanında uyuşturucu maddeye rastlandı. Yapılan incelemede, 'hırsızlık', 'yaralama' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından 20 suç kaydı bulunduğu ve psikolojik tedavi gördüğü saptanan Ümit Koçyiğit'in terör bağlantısı bulunmadı.

Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüpheli, eşi ayrıldığı için sesini duyurmak istemiş

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Koçyiğit, ailevi sorunları olduğunu söyledi. Eşiyle boşandığını belirten Koçyiğit, "Amacım korku ya da panik yaratmak değildi. Ailevi sorunlarım vardı. Eşimden boşandığım için yetkililere sesimi duyurmaya çalışıyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Hakimlik, savunmasının ardından Koçyiğit'i; tanık beyanları, olay yeri incelemesi ve bomba düzeneğine benzer bir mekanizma bulundurmasından dolayı 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Terör Bomba 3. Sayfa Güncel Haberler

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