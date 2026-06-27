Oğuzeli'nde buğday tarlasında yangın
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ekili alan zarar gördü.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Kılavuz Mahallesi'nde buğday ekili tarlada yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin ekili alanda zarara yol açtığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı