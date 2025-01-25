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Gaziantep'te Bitkisel Yağ Dolu Tanker Devrildi

Gaziantep'te Bitkisel Yağ Dolu Tanker Devrildi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki bitkisel yağ dolu tanker devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, tanker içerisindeki yağın bir kısmı ziyan oldu.

Gaziantep'te seyir halindeki bitkisel yağ dolu tanker sürücüsü yolda hakimiyetini kaybedip devrildi. Devrilen tankerdeki yağın bir kısmı ziyan oldu.

Gaziantep'te seyir halindeki bitkisel yağ dolu tanker sürücüsü yolda hakimiyetini kaybedip devrildi. Devrilen tankerdeki yağın bir kısmı ziyan oldu.

Kaza, Gasiantep'in İslahiye ilçesi Fevzipaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 20 ton bitkisel yağ taşıyan Mustafa Ç., idaresindeki Mercedes marka 33 APV 806 plakalı tanker sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki devrildi.

Kazada tankerdeki yağın bir kısmı tankerin devrildiği yere akarak ziyan oldu. Kazada hafif yaralanan sürücü Mustafa Ç., ise olay yerine gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından devrilen tankeri devrildiği yerden kaldırılmak için vinç çağrıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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