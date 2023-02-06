Gaziantep'te binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş Elbistan merkezli öğle saatlerinde meydana gelen 7.6'lık ikinci depremde Gaziantep'te bir binanın yerle bir olduğu anlar ve yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş Elbistan merkezli öğle saatlerinde meydana gelen 7.6'lık ikinci depremde Gaziantep'te bir binanın yerle bir olduğu anlar ve yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik depremin şoku geçmeden öğle saatlerinde Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan büyük sarsıntı bölge illerinin tamamında ciddi şekilde hissedilirken, Gaziantep'te bir binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bina büyük bir gürültü ve toz bulutuyla çöktü

Görüntülerde, yaşanan ilk depremde çöken bir binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlardaki bir başka binanın büyük bir gürültü ve toz bulutuyla çökmesi dikkat çekerken, yaşanan panik anları da görüntülere saniye saniye yansıdı. - GAZİANTEP