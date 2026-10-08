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Gaziantep'te bıçaklanarak ölen 16 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

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Gaziantep'te bıçaklanarak ölen 16 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi
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Gaziantep'te iddiaya göre yan bakma yüzünden tartıştığı 12 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Adli Tıp'taki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen çocuğun cenazesinin Suriye'ye gönderileceği öğrenildi, annenin feryatları yürekleri yaktı.

Gaziantep'te tartıştığı 12 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Muhammed Salih'in cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan aile ve annenin feryatları yürekleri yaktı. Yakalanan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün gece Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 16 yaşındaki Muhammed Salih, yan bakma meselesi nedeniyle 2 çocukla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 12 yaşındaki H.G. tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklanan Muhammed Salih, ağır yaralı olarak kaldırıldığı yakındaki özel hastanede hayatını kaybetti.

16 yaşındaki çocuk öldü, annenin feryatları yürek yaktı

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları ve acılı annenin cenazenin araca konmasının ardından gözyaşlarıyla aracın peşinden koşması ve feryatları ise yürek yaktı. Cenazenin defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği öğrenildi.

12 yaşındaki katil zanlısı yakalandı

Öte yandan, olay sonrası kaçan katil zanlısı 12 yaşındaki H.G. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan katil zanlının emniyette tamamlanacak ifade işlemleri ve sağlık kontrollerin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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