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Gaziantep'te Av Yasağına Uymayan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Av Yasağına Uymayan Şahıs Yakalandı
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Gaziantep Oğuzeli ilçesinde jandarma ekipleri, av yasağına uyan bir şahsı ağ ile avlanırken yakaladı. Şahısın yanında 140 kilogram balık ve bir şişme bot ele geçirildi. İdari işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından ağ ile av yasağına uymayan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Oğuzeli ilçesinde bulunan Doğanpınar Barajı mevkiinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ağ ile av yasağına uymayan O.K. isimli şahıs 1 adet şişme bot, 140 kilogram balık ile avlanma yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Şüpheli şahıs hakkında idari işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemeler Gaziantep Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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