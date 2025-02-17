Gaziantep'te Av Yasağına Uymayan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından ağ ile av yasağına uymayan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Oğuzeli ilçesinde bulunan Doğanpınar Barajı mevkiinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ağ ile av yasağına uymayan O.K. isimli şahıs 1 adet şişme bot, 140 kilogram balık ile avlanma yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Şüpheli şahıs hakkında idari işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemeler Gaziantep Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP