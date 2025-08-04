Gaziantep'te Aranan Suçlu Yakalandı

Gaziantep'te Aranan Suçlu Yakalandı
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Gaziantep'te yapılan operasyonda, 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu ve yağma suçlusu yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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