Gaziantep'te ambulansın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te vakaya giden bir ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir yayanın son anda kurtuluşu dikkat çekti.

Kaza, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vakaya giden ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen ambulans, kontrolü kaybolduktan sonra önündeki araca çarptı. Kaza sonrası ambulans ile çarptığı araç savrularak park halindeki 2 araca daha çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan aralarından sağlık çalışanlarının da bulunduğu 3 kişiye müdahale etti.

Kaldırımda yürüyen yayanın ölümden döndüğü kaza kamerada

Vakaya giden ambulansın da karıştığı zincirleme trafik kazası anları çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla hareket eden ambulansın, önünde seyir halinde olan ve ani manevra yapan otomobile çarpması ve sonrasına her iki aracın savrulma anları yer aldı. Görüntüde kaldırımda yürüyen bir yayanın araçların altında kalmaktan son anda kurtulma anları ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
