Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 4 çocuğunu silahla öldürdü. Demir cinayetlerin ardından aynı silahla intihar etti.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 43 Sokak No: 1'de meydana geldi. İddiaya göre, mahallede berberlik yapan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ve 4 çocuğunu silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın neden yaşandığı henüz bilinmezken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Mahallede yaşayanların ise sokağa döküldüğü görüldü.

Katil Ahmet Demir tarafından katledilen aile şöyle;