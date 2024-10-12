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Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde berberlik yapan Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayda çok sayıda polis ve sağlık ekibi müdahale etti.

Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 4 çocuğunu silahla öldürdü. Demir cinayetlerin ardından aynı silahla intihar etti.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 43 Sokak No: 1'de meydana geldi. İddiaya göre, mahallede berberlik yapan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ve 4 çocuğunu silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın neden yaşandığı henüz bilinmezken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Mahallede yaşayanların ise sokağa döküldüğü görüldü.

Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Katil Ahmet Demir tarafından katledilen aile şöyle;

  • • 30 yaşındaki Anne Emine Demir
  • • 11 yaşındaki Medine Demir
  • • 6 yaşındaki Edanur Demir
  • • 5 yaşındaki Azra Demir
  • • 4 yaşındaki Yusuf Eymen Demir

Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Ahmet Demir gaziantep Güvenlik Politika Şahinbey 3-sayfa Cinayet Şiddet Polis Suç

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Yorumlar (1)

Salih Kandıralı:

Teşekkürler Akp.

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