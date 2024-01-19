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Gaziantep'te Aile İçi Tartışma Sonrası Karısını Öldüren Zanlı Tutuklandı

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Gaziantep'te bir aile içi tartışma sonucunda karısını başından vurarak öldüren zanlı, olayın kazara meydana geldiğini iddia etse de tutuklandı.

Gaziantep'te aile içi tartışma sonrası karısını başından vurarak öldüren ve olay sonrası ilk ifadesinde tabancayı temizlerken kazara ateş aldığını öne süren zanlı tutuklandı.

Olay, önceki gün Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Turan Karabağ (34) bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı (31) elindeki tabanca ile kafasına ateş ederek öldürdü. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurulan Bahar Karabağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk ifadesinde 'kaza' dedi, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı Eyüp Turan Karabağ, emniyetteki ilk ifadesinde olayın tabancasını temizlerken kazara meydana geldiğini iddia etti. Karabağ, emniyette tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Katil zanlısı koca, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüp Turan Gaziantep Şahinbey Olay Aile İçi Şiddet Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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