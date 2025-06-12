Gaziantep'te ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir bina, kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir bina, kontrollü bir şekilde yıkıldı.
İbrahimli Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir bina, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen yıkım çalışması, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa