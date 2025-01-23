Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Narin cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı! 'Katil kim?' sorusu yine yanıtsız kaldı

Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat

Gaziantep'te Ağ ile Avlanma Yasağına Uymayan 4 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Ağ ile Avlanma Yasağına Uymayan 4 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma, Oğuzeli'nde yapılan devriye sırasında ağ ile avlanma yasağına uymayan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerden çeşitli avlanma malzemeleri ele geçirildi ve idari işlem başlatıldı.

Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan 4 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Oğuzeli ilçesinde bulunan Doğanpınar Barajı mevkiinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. İcra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında ağ ile avlanma yasağına uymayan H.T, H.E, D.P. ve A.K. isimli 4 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet şişme bot, 4 adet bot küreği, 1 adet bot şişirme pompası, 1 adet bot motoru, yaklaşık bin ağ yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında idari işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem
img

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
img

Galatasaray defterini kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
DEM Parti heyetinden ikinci İmralı ziyareti sonrası açıklama

DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Grand Kartal Otel'de bir yıl önce kalan misafir yangın riskine dikkat çekmiş

Otel müdürüyle misafir arasında bir yıl önce geçen diyalog
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.