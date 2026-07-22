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Gaziantep'te 876 motosiklet sürücüsüne 11 milyon TL ceza

Gaziantep'te 876 motosiklet sürücüsüne 11 milyon TL ceza
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Gaziantep'te yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 867 motosiklet sürücüsüne toplam 11 milyon 656 bin TL cezai işlem uygulandı, 308 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep'teki denetimlerde kural ihlali yapan 867 motosikletliye toplam 11 milyon 656 bin TL cezai işlem uygulandı, 308 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında motosiklet denetimi yaptı. Ekiplerin, Güneş, 75.yıl, 60.yıl, Bülbülzade, Fidanlık, Binevler, Cumhuriyet, İstiklal, Mimarsinan, Yukarıbayır, Mücahitler, Düztepe, Çamlıca, Savcılı, Ulaş, Kayaönü, Boyno, Pirsultan, 8 Şubat, Selimiye, Merveşehir, Mevlana, Onat Kutlar ve Karacaahmet mahallelerinde yaptığı denetimlerde 876 motosiklet sürücüsünün çeşitli kuralları ihlal ettiği tespit edildi. Sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu araç kullanarak çevreye rahatsızlık veren motosikletlilere toplam 11 milyon 656 bin 731 TL cezai işlem uygulandı.

Trafik ekipleri, 308 motosikleti ise trafikten men etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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