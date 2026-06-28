Haberler

11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti ve hırsızlık başta olmak üzere 7 farklı suç kaydı bulunan ve 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y., jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık suçları başta olmak üzere 7 farklı suç kaydı bulunan ve hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Şahinbey İlçesinde uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık suçları başta olmak üzere 7 farklı suç kaydı bulunan ve hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?

CHP'li 86 milletvekili o partiye mi geçiyor? Özel sessizliğini bozdu
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı