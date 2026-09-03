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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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