Gaziantep'te 5 Katlı Binada Yangın: 23 Kişi Dumandan Etkilendi

Güncelleme:
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 23 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişinin durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te 5 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında toplam 23 kişi dumandan etkilenirken 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın, Şahinbey ilçesi Nuri Pazarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir binada çıktı. İddiaya göre binanın alt katında bulunan bir dükkanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede ön cepheyi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına 65 personel ve 30 araçla müdahale edildi, 23 kişi dumandan etkilendi

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 23 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangında binada mahsur kalan çok sayıda kişinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

