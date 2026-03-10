Gaziantep'te 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 37 yıl 2 ay ve 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda hırsızlık suçundan 37 yıl 2 ay ve 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı