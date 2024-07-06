Gaziantep'te 357 Tarım İşçisine Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, İslahiye, Araban, Yavuzeli ilçesindeki mevsimlik tarım işçilerine temel trafik eğitimi verdi. Eğitim kapsamında 357 mevsimlik tarım işçisine trafik bilincinin arttırılması ve temel trafik konuları hakkında 'Trafik Güvenliği' semineri düzenlendi.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 357 tarım işçisine trafik güvenliği eğitimi verildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, İslahiye, Araban, Yavuzeli ilçesindeki mevsimlik tarım işçilerine temel trafik eğitimi verdi.
Eğitim kapsamında 357 mevsimlik tarım işçisine trafik bilincinin arttırılması ve temel trafik konuları hakkında "Trafik Güvenliği" semineri düzenlendi. - GAZİANTEP