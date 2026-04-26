Gaziantep'te 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 33 kilo skunk ile 450 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde, belirlenen şüpheli bir tırda arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalar sonucunda tırın dorsesine gizlenmiş zula halinde 33 kilo 500 gram skunk ve 450 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Haberler.com
500

15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler

15 yaşındaki kaleciye forma bulamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin

Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı çifte zam geliyor
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum

Türkiye'nin konuştuğu fırıncı güzel yaşadıklarını ilk kez anlattı
15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler

15 yaşındaki kaleciye forma bulamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler
Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı

Komşuda tarihi dava! Önce kafese konuldu, sonra hakim karşısına çıktı
Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar

Bu maçın skorunu duyanlar şaşıp kalıyor