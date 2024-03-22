Gaziantep'te 315 Aranan Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonlarında 315 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Mart ayı içerisinde çok sayıda çember operasyonu yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından icra edilen operasyonlar neticesinde hırsızlık, narkotik, yaralama, dolandırıcılık, yağma, tehdit, mala zarar verme, nafaka hükümlerine uymama, genel güvenliği tehlikeye sokma, cinsel saldırı, resmi belgede sahtecilik, adam öldürme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilim ve ruhsatsız silah taşıma gibi çeşitli suçlardan aranan 315 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların tamamı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP