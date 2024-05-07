Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen çember operasyonları kapsamında, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Operasyon, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yurt genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen çember operasyonları kapsamında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yurt genelinde aranan şahıslara yönelik çember operasyonu yapıldı. Operasyonda kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.Ö. isimli şahıs Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Operasyon Şahinbey Jandarma Çember JASAT Yargı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title