Gaziantep'te 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen çember operasyonları kapsamında, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Operasyon, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yurt genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen çember operasyonları kapsamında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yurt genelinde aranan şahıslara yönelik çember operasyonu yapıldı. Operasyonda kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.Ö. isimli şahıs Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP