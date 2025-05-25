Gaziantep'te 25 Yaşındaki Genç Zeytin Tarlasında Ölü Bulundu

Gaziantep'te 25 Yaşındaki Genç Zeytin Tarlasında Ölü Bulundu
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 25 yaşındaki Cuma S., zeytin tarlasında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar olabileceği üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 25 yaşındaki bir kişi, zeytin tarlasında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ettiği düşünülen gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Nizip ilçesi Sultan Abdulhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zeytin tarlasında bir şahsı hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde, zeytin tarlasında hareketsiz şekilde bulunan kişinin başından silahla vurularak öldüğü tespit edildi. Hayatını kaybeden şahsın 25 yaşındaki Cuma S. olduğu belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İntihar ettiği düşünülen gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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