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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 214 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin düzenlediği 8 ayrı operasyonda 214 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. İslahiye, Nizip ve Şehitkamil ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlar sonucunda ayrıca 25 gram kubar esrar da bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 8 ayrı adrese yaptığı operasyonda 214 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. İslahiye, Nizip ve Şehitkamil ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Şahısların ikametlerinde ve arazilerinde yapılan adli arama neticesinde 214 kök kenevir bitkisi ve 25 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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