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Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

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Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 1 yaralı Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, başka bir tıra çarptı.

Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, başka bir tıra çarptı. Meydana gelen kazada tır sürücülerinden 1'i yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İpek Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 27 AYC 238 plakalı tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyir halinde olan 27 BGM 71 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tır sürücülerinden biri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
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