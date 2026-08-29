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İslahiye'de maddi hasarlı kaza: 6 yaralanmadı

İslahiye'de maddi hasarlı kaza: 6 yaralanmadı
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, araçlarda bulunan 6 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, araçlarda bulunan 6 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, İslahiye ilçesi Biberli Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, O.Ç. (67) kontrolündeki 27 SU 959 plakalı araç kavşakta dönüş yapmaya çalıştığı sırada Hassa istikametinden Nurdağı yönüne seyir halinde olan N.Ç. (32) yönetimindeki 31 AHM 73 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 2 araçtaki toplam 6 kişi olayı yara almadan atlatırken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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