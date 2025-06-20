Gaziantep'te 2 kardeşe silahla saldırma olayının görüntüleri ortaya çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 2 kardeşe silahla saldırma olayının görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, sokakta silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı.

Gaziantep'te 2 kardeşe silahla saldırma olayının görüntüleri ortaya çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, sokakta silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüpheli yakalanarak tutuklandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Merveşehir Mahallesi 22 Nolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık üç gün önce trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışan Mehmet A. ve Ahmet A. kardeşler, 19 Haziran günü daha önce tartıştıkları E.İ. ile sokakta tekrar karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine E.İ., silahla iki kardeşe ateş açtı. Saldırı sonucu Mehmet A. ve Ahmet A. yaralandı. Yaralılardan Ahmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda, olayın faili E.İ., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, E.İ isimli şahsın tartışmanın ardından silahıyla kardeşlere kurşun sıktığı, yaraladığı ve kaçtığı anlar yer aldı.

Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalyan deviyle karşılaşacak

Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalyan deviyle karşılaşacak
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
İngiltere, İran'daki büyükelçilik personelini geri çekti

İngiltere'den İran hamlesi! Geri çağırdılar
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.