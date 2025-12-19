Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı cinayetinde tutuklu sayısı 7'e yükseldi

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavgayla ilgili davada tutuksuz yargılanan ve önceki duruşmada hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin daha tutuklanmasıyla olayla ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Gaziantep'te 9 Şubat 2025 tarihinde iki grup arasında çıkan ve Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavga sonrası açılan davanın 3'üncü duruşması, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar E.A.K, A.S.P ile 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y, İ.E.Ö. ile Eyüp Arıcı'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, tutuksuz yargılanan ve önceki duruşmada hakkında yakalama kararı bulunan U.E.M'de tutuklandı. Mahkeme, duruşmayı 12 Şubat tarihine erteledi.

Olay geçmişi

Şehitkamil ilçesinde Eyüp Arıcı'nın ikizi ve bir arkadaşıyla birlikte bulunduğu sırada, bir grupla tartışma başlamış, saldırıya uğrayan Eyüp Arıcı, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada davaya sonradan dahil edilen ve olay günü 6 sanıkla birlikte hareket ettiği iddia edilen, U.E.M. hakkında zorla getirilme kararı vererek davayı 19 Aralık 2025'e ertelemişti. - GAZİANTEP