Gaziantep'te 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yağma suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahsı Oğuzeli ilçesinde yakaladı.
Gaziantep'te yağma suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalara neticesinde yağma suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.V. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından tutuklandı. - GAZİANTEP