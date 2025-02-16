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Gaziantep'te 13 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Gaziantep'te 13 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, hırsızlık ve diğer suçlardan 13 yıl hapis cezası bulunan firari A.Y.'yi yakaladı. Şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste gerçekleştirilen operasyonla tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları olmak üzere 8 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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