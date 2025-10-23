Haberler

Gaziantep'te 13 Yaşındaki Çocuk Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te 13 Yaşındaki Çocuk Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
13 yaşındaki Fatih Demir, arkadaşının bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 3 gün süren yaşam savaşını kaybeden Demir'in katil zanlısı 15 yaşındaki A.A. tutuklandı.

Gaziantep'te tartıştığı yakın arkadaşı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 13 yaşındaki Fatih Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay sonrası yakalanan 15 yaşındaki katil zanlısı ise tutuklandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Ulaş Mahallesi'nde 3 gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Fatih Demir, konuşmak için yakın arkadaşı A.A. (15) ile buluştu. Görüşme sırasında Fatih Demir ile arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken A.A. isimli şahıs, üzerinde taşıdığı bıçakla arkadaşı Fatih Demir'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

13 yaşındaki Fatih 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 3 gündür tedavi gören Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Demir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaçan katil zanlısı çocuk, önce yakalandı sonrası tutuklandı

Öte yandan olay sonrası kaçan katil zanlısı suça sürüklenen 15 yaşındaki A.A. isimli çocuk ise cinayet büro amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan zanlı, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı çocuk, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Haberler.com
