Gaziantep'te 1 Milyon 260 Bin TL Değerinde Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 1 milyon 260 bin TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 1 Milyon 260 Bin TL olan; 9 bin 450 kilogram satışa hazar sahte markalı deterjan, 2 bin 350 adet çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP