Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Doktor ve Hasta Yakınları Arasında Kavga

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde görevli bir doktorun, tartıştığı hasta yakınlarına saldırdığı iddia edildi. Hasta yakınlarının cep telefonu kamerasına da yansıyan o anlarda karşılıklı saldırılar ve tehditler dikkat çekti.

Olay, sabah saatlerinde Gaziantep Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kalp rahatsızlığı bulunan bir hasta geçtiğimiz günlerde Oğuzeli Devlet Hastanesi'nden Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hasta yakınları, durumu kritik olan ve by-pass operasyonu yapılması gereken hasta ile ilgilenilmediğini iddia etti.

Doktordan hasta yakınına: "Benim canımı sıkma seni paramparça ederim"

Bu sırada hasta yakınları, kardiyoloji uzmanı doktor M.Y. ve sağlık çalışanlarına tepki gösterdi. Tepki sonrası iki taraf arasında başlayan tartışma fiziki müdahale ve itişmeye dönüştü. Yaşanan kargaşa sırasında, hasta yakınlarının by-passı kabul etmediğini iddia eden doktor M.Y.'nin hasta yakınlarına tepki göstererek yumruk atmaya çalışması ve "Benim canımı sıkma seni paramparça ederim, senin doktorun ben değilim" demesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Olaylar sırasında hasta kadının yerde fenalaşması da görüntülerde yer aldı. Görüntülerde hasta yakınları hastalarıyla ilgilenilmediğini iddia ederken, doktor ise hasta ile ilgilenildiğini söyledi.

İki tarafından bir biri hakkında şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP