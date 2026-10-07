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Gaziantep otoyolunda jandarma denetiminde 903 araca ceza kesildi, 29 araç men edildi

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Gaziantep otoyolunda jandarma denetiminde 903 araca ceza kesildi, 29 araç men edildi
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Jandarma ekiplerinin Gaziantep'te son bir ayda otoyolda yaptığı denetimlerde 903 araca cezai işlem uygulandı, 29 araç trafikten men edildi. Eylül'deki dron destekli radar denetimlerinde 58 bin 462 araç sorgulandı, 2 sürücünün ehliyeti geri alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son bir ayda otoyolda yapılan trafik denetimlerinde 903 araca cezai işlem uygulanarak 29 araç trafikten men edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri, sorumluluk sahasındaki otoyollarda trafik denetimi yaptı. Eylül ayı içerisinde yapılan dron destekli radar denetimlerinde 58 bin 462 araç ve 24 bin 601 şahıs sorgulandı. Denetimler sonucunda 29 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyeti geri alındı ve çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle 903 araca trafik idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin otoyol denetimlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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