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Gaziantep Oğuzeli'nde 22 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

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Gaziantep Oğuzeli'nde 22 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde JASAT ekiplerince yakalanan şahıs, adam öldürme, dolandırıcılık ve silahla tehdit gibi 6 ayrı suçtan aranıyordu. Hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te adam öldürme, dolandırıcılık ve silahla tehdit gibi suçlardan 22 yıl 4 ay kesinleşmiş cezayla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oğuzeli ilçesinde JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, adam öldürme, dolandırıcılık ve silahla tehdit gibi 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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