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Gaziantep Nurdağı'nda 2 tanker çarpıştı, sürücüler yaralandı, tonlarca yakıt döküldü

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Gaziantep Nurdağı'nda 2 tanker çarpıştı, sürücüler yaralandı, tonlarca yakıt döküldü
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde akaryakıt yüklü 2 tankerin çarpışması sonucu sürücüler hafif yaralandı. Tankerlerden birindeki tonlarca yakıt yola dökülürken kayganlaşan yolda önlem alındı, araçların kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde akaryakıt yüklü 2 tankerin çarpışması sonucu sürücüler hafif yaralandı, tankerlerden birinde bulunan tonlarca yakıt yola döküldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nurdağı-Osmaniye kara yolu Atatürk Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Osman A. (45) idaresindeki 27 AJT 678 plakalı tanker ile Ahmet B. (54) yönetimindeki 33 BNJ 42 plakalı tanker çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücüye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kaza sonrası tankerlerden birinde bulunan tonlarca yakıt yola döküldü. Akan yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda başka kaza olmaması için ekipler önlem aldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı tekrar sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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