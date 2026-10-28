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Gaziantep Nizip'te menfeze uçan otomobilde 2 kişi yaralandı, kaza kamerada

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Gaziantep Nizip'te menfeze uçan otomobilde 2 kişi yaralandı, kaza kamerada Haber Videosunu İzle
Gaziantep Nizip'te menfeze uçan otomobilde 2 kişi yaralandı, kaza kamerada
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde iddiaya göre yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak menfeze uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı, inceleme sürüyor.

Gaziantep'te kontrolden çıkarak menfeze uçan araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki menfeze uçtu. Kaza sonrası yardıma koşan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın savrulduktan sonra takla atarak menfeze uçma anları yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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