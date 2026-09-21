Gaziantep merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 153 şüpheli yakalandı

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Gaziantep merkezli 24 ilde siber suçlara yönelik yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 215 şüpheliden 153'ü yakalandı. Yapay zeka destekli 'Şahin' isimli veri analiz programı yardımıyla yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerin hesaplarında 1 milyon 388 bin 680 adet işlem ve 21 milyar 883 milyon 898 bin 607 TL işlem hacmi tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep merkezli 24 ilde siber suçlara yönelik yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese özel harekat destekli eş zamanlı baskın yapılarak hedefteki 215 şüpheliden 153'ü yakalandı.

Yapay zeka destekli operasyonda 21 milyar 883 milyon 898 bin 607 TL işlem hacmi tespit edildi

Soruşturma kapsamındaki şüphelilere ait banka hesaplarında yapay zeka destekli 'Şahin' isimli veri analiz programı desteğiyle yapılan incelemelerde toplam 1 milyon 388 bin 680 adet işlem gerçekleştirilerek 21 milyar 883 milyon 898 bin 607 TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.

41 milyon 300 bin TL değerinde mal varlığına el konuldu

Operasyon sonucunda şüphelilere ait toplam 41 milyon 300 bin TL değerindeki 22 adet taşınır ve 2 adet taşınmaz mal varlığına el konulduğu belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 6 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 2 adet kesici alet, 43 adet 9x19 mm fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahısların yasal işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı