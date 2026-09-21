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Gaziantep İslahiye'de polis okul çevresinde denetim yaptı, 71 mahallede tedbir alındı

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Gaziantep İslahiye'de polis okul çevresinde denetim yaptı, 71 mahallede tedbir alındı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde okulların açılmasının ardından polis, okul çevrelerinde denetimlerini sıkılaştırdı. İlçe merkezindeki 31 okul başta olmak üzere 71 mahalledeki okullarda güvenlik tedbirleri alındı; riskli görülenlerde sabit görevli bulundurulacak.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde okul çevrelerinde denetimlerini arttıran emniyet ekipleri güvenlik uygulaması yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasının ardından okul çevrelerinde denetimlerini sıkılaştırdı. İlçe merkezinde bulunan 31 okul başta olmak üzere toplam 71 mahalledeki okullarda güvenlik tedbirleri alındı. Risk durumuna göre değerlendirilecek ve riskli görülen okullarda sabit güvenlik görevlisi bulundurulacak. Merkezde emniyet güçleri, kırsal bölgelerde ise jandarma ekipleri görev yapacak.

Genelge doğrultusunda ilçedeki okul önleri ve çevrelerinde polis ekipleri tarafından yoğun denetimler gerçekleştirildi. İlkokul, ortaokul ve liseler başta olmak üzere okul çevrelerinde görev alan ekipler, şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması, trafik denetlemesi ve durum kontrolleri yaptı. Denetimler esnasında sorgulama yapılan birçok vatandaş da denetimlerden memnun olduklarını ve devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Okul çevrelerindeki denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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