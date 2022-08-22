Beklenen rapor çıktı! Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüs hız sınırını aşmış

Gaziantep'te devrilen bir otobüs, kaza yapan araca müdahale eden ambulans, itfaiye ve canlı yayın aracına çarptı. Kaza nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi ise yaralandı. Kaza raporunda otobüsün 130 km hızla seyir halinde olduğu ancak o yolda hız sınırının 100 km olduğu öğrenildi.