Gaziantep haber... Gaziantep'te 2 şüpheli şahsa suçüstü 3. Sayfa Haberleri Gaziantep 3. sayfa haberine göre Gaziantep'te 2 şüpheli şahıs çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Gaziantep'te 2 şüpheli şahıs çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Gaziantep'te Şahinbey Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Alaybey Mahallesinde bir camide meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi B.B. ve İ.E.A. isimli 2 şüpheli şahsı çaldıkları malzemelerle suçüstü yakaladı. Şüpheli şahısların çaldıkları malzemelerle yakalanma anları bekçilerin yaka kamerası tarafından kaydedildi. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şahinbey Emniyet Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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