Gaziantep'de 106 saat sonra 3 kişi sağ olarak böyle çıkarıldı Nizip ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, 23 yaşındaki kız ve babası 106 saat sonra canlı olarak çıkarıldı Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 5.gününde Gaziantep'in Nizip ilçesinde 106.

Gaziantep'de 106 saat sonra 3 kişi sağ olarak böyle çıkarıldı

Nizip ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, 23 yaşındaki kız ve babası 106 saat sonra canlı olarak çıkarıldı

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 5.gününde Gaziantep'in Nizip ilçesinde 106.saatte 3 kişi enkazdan sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Moloz yığınları arasındaki hayat koridorundan şuuru açık halde yürüyerek ve kucakta çıkarılan 13 yaşındaki Ahmet Osman 10 şehirde umudun da simgesi oldu. 23 yaşındaki Ela ve babası Mustafa Erşirkat ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nizip'te Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Furkan Apartmanı'nda AFAD, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Nizip belediyesi ekiplerinin yanı sıra gönüllüler ses duyunca seferber oldu.

Ekipler moloz yığınları arasından 13 yaşındaki Ahmet Osman, 23 yaşındaki Ela ve babası Mustafa Erşirkat'ı sağlıklı olarak çıkardılar.

Beton yığınları arasından ilk olarak Ahmet Osman ekiplerin elleri arasında sağlıklı bir şekilde çıkarılırken, vatandaşlar tekbir getirdiler

UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan depremzedeler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yüzlerce Nizipli'de kurtarma çalışmalarını şeridin arkasından meraklı gözlerle izlediler.